Барк "Седов" зайдет в Мурманск в октябре

В родном Мурманске барк ждут с нетерпением. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Барк "Седов", занесенный в книгу рекордов Гиннесса как самое большое парусное судно в мире, нечастый гость в Мурманске. Даже когда город-герой был его портом приписки, морской красавец заходил очень редко. А когда в 2017 году сменил дом на Калининград, северяне и вовсе отчаялись, что увидят "Седов" лишь на картинках.

Однако барк все-таки навещает столицу Заполярья. В последний раз он заходил к нам в августе 2019 года. А снова его ждут уже в октябре.

Как сообщили в Росрыболовстве, "Седов" пройдет по Северном морскому пути от Владивостока до Калининграда, сделает остановки в портах Певек, Сабетта, подойдет к Шантарскому архипелагу и островам Новой Земли, где планируется установка памятника великому гидрографу и полярному исследователю Георгию Седову.

Парусник уже вышел из Владивостока, в Мурманске он, ориентировочно, пришвартуется 9 октября. Точную дату, когда мы будем встречать родное судно, сообщат позже. В городе-герое барк простоит несколько дней, а потом возьмет курс на Калининград.

- Наша задача - сделать так, чтобы "Седов" как можно чаще заходил в Мурманск и чтобы наши курсанты проходили на нем практику. Сейчас ведет обсуждение насчет практики во время очередной кругосветки, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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