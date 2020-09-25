В Кировске снова будут искать женщину, пропавшую 5 августа

Любовь Якимова пропала 5 августа. Фото: МурманСпас

74-летняя Любовь Якимова пропала 5 августа.

- Мама ушла с дачи в поселке Титан в неизвестном направлении, предположительно, одета в серую жилетку и серую кофту, темные штаны, черную спортивную шапку, красные резиновые сапоги. Просьба ко всем жителям Кировско-Апатитского района, 25-го километра, Коашвы - попробуйте вспомнить: за весь этот период с 5 августа на любой дороге в любом направлении, может, голосовала или шла похожая женщина? Всех кондукторов автобусов, пресекавших попытку проехать без билета, так как мама ушла без денег. Кто подвозил женщину в любое медучреждение наших районов, всех дачников просим осмотреть участки, а особенно соседние дома, куда давно не приезжали хозяева. Всем, всем будем благодарны за информацию, которая выведет на правильный путь нашего поиска мамы, - рассказала "КП" дочь Любови Дмитриевны Елена Цаплина.

На поиски Любови Дмитриевны собирают добровольцев.

Хоть с момента исчезновения женщины прошло больше месяца, ее родные не теряют надежду. Новый сбор на поиски состоится 26 сентября в 11.00 у дачи в Титане (от переезда направо, до конца асфальтированной дороги, ул Советская, 2Б).

Телефоны для связи Светлана +79210341030, Елена +79212800682.

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