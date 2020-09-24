Администрация Североморска о ситуации с горячей водой с запахом солярки: «Все усилия брошены на то, чтобы подать качественный ресурс»

Вода идет теперь без запаха, но не везде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утро 22 сентября у жителей столицы Северного флота началось не с кофе. Напомним: вместо живительной влаги из кранов текла горячая вода с "ароматом" солярки. На ЕДДС посыпался шквал звонков от недовольных горожан, а местная администрация собралась на срочное совещание. «Комсомолка» выяснила, изменилась ли ситуация за эти дни и в какую сторону.

- Ситуация исправлена, безусловно. Причина – подмес, но пока нельзя сказать, на каком этапе технологической цепочки он произошел. Параллельно работают Роспотребнадзор, который проводит административное расследование, и АО «МЭС» с управляющей компанией, которые занимаются промывкой инженерных сетей. Все усилия брошены на то, чтобы подать в дома качественный ресурс, - рассказал о проделанной работе первый заместитель главы администрации Североморска Андрей Федулов.

По его словам, объем обращений по поводу воды с запахом солярки снизился за эти дни на 90% и даже практически сведен к нулю. Горячая вода, поступающая в жилые дома, в пределах нормы. Однако люди в соцсетях продолжают жаловаться.

- На Сивко, 11 четвертый день жуткий запах от воды. Уже не знаю, куда звонить. Помогите исправить ситуацию! – написала в группу «Североморск» Олеся Петлицкая.

Видимо, исправить ситуацию получилось все же не до конца.

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