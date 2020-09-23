«Стены цвета морской волны»: В Спасе на Водах в Мурманске идет ремонт

Стены в храме покрасили в цвет морской волны. Фото: Храм Спас на Водах в Мурманске

Спас на Водах в столице Заполярья давно любим мурманчанам. Однако сейчас его приводят в порядок перед предстоящей зимой.

- Ремонт храма проходит довольно часто – раз в два-три года, поскольку штукатурка сыплется, страдая от суровых морозов, северных ветров и дождей. Сейчас работы на фасаде храма идут только в то время, когда нет осадков. Думаю, что продлятся они до середины октября – все зависит от погоды, - рассказал «КП» настоятель храма Спас на Водах, протоиерей Андрей Амелин.

Коснулся ремонт и внутренней отделки церкви. Правда, здесь работы планируется завершить уже к концу этой недели.

- Мы всегда красили стены в белый цвет, однако уже через полгода они становятся серыми из-за копоти свечей и пыли. Поэтому решили в этот раз покрасить стены в цвет морской волны – все-таки храм морской, а моряков и военных, и гражданских в городе много. Потолок будет голубым, а алтарь – бордовым в цвет крови Господней, - отметил Андрей Амелин.

Кстати, на стенах цвета морской волны хорошо смотрятся иконы, которыми богат Спас на Водах. Сейчас около десяти святых ликов находятся на реставрации.

Несмотря на идущий ремонт, храм не закрывался и работает в обычном режиме. Прихожане могут посетить его, подать записочки и пообщаться со священнослужителем. А вот службы пока идут лишь в воскресные дни, но как только рабочие закончат, Спас на Водах вернется к своему привычному ритму жизни.

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