В Североморске из крана идет вода с запахом солярки

Жителям Североморска водой из крана пока лучше не пользоваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро у жителей Североморска началось не с кофе, а с ароматной горячей воды из-под крана.

- На Сивко,1 не вода из крана, а отрава какая-то вонючая, - сообщила о проблеме в соцсетях Жанна Литинская.

Такая же история на улицах Сгибнева, Сафонова, Душенова и Ломоносова. Живительная влага из-под крана прозрачная, но с сильным запахом нефтепродуктов. На Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Североморска с раннего утра обрушилась буквально лавина жалоб.

- Лаборатория североморского филиала АО «МЭС» незамедлительно взяла пробы из резервуара, из которого вода подается в систему. Присутствие следов нефтепродуктов не выявлено. Сейчас отрабатывается версия попадания примесей в систему на участке сети горячего водоснабжения, - сообщили в администрации столицы Северного флота.

На внеплановом заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии было решено, что в ситуации будут разбираться специалисты североморского филиала АО «МЭС». К расследованию инцидента уже присоединился Роспотребнадзор.

- Параллельно с выяснением причин случившегося идет промывка сетей: воду из них сливают и заливают новую. Также отключен основной резервуар, сейчас вода подается из резервного, - отметили в администрации Североморска.

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