Магазин постоянных распродаж "Галамарт" открывается в Мурманске!

В «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи. ФОТО предоставлено пресс-службой Галамарт.

25 сентября в Мурманске открывается магазин постоянных распродаж «Галамарт», что значит – очень выгодные предложения будут действовать как в этот день, так и после него. Например, акция «2 по цене 1» будет действовать на бытовую технику с 25 по 30 сентября, а на хозтовары – с 1 по 6 октября. И это далеко не все! Адрес магазина: г. Мурманск, ул. Рогозерская, 4, ТЦ «Плазма».

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома. ФОТО предоставлено пресс-службой Галамарт.

Также встречайте суперцены:

- 26 и 27 сентября: глубокий противень – 129 рублей, сушилка для белья – 329 рублей.

- С 28 по 30 сентября: швабра – 159 рублей, автомобильный компрессор – 599 рублей.

- С 1 по 3 октября: 3 кг стирального порошка BiMAX – 139 рублей, подушка – 149 рублей.

- С 4 по 6 октября: надувная кровать или литая сковорода – 499 рублей.

Специальные цены будут действовать по 6 октября. ФОТО предоставлено пресс-службой Галамарт.

Кроме того, 3 и 4 октября будет действовать акция «Каждый второй товар за 1 рубль» на игрушки: например, на барабан или музыкальное пианино «Три кота», на обучающий смартфон или планшет.

3 и 4 октября будет действовать акция «Каждый второй товар за 1 рубль». ФОТО предоставлено пресс-службой Галамарт.

Без специальных цен, кончено, тоже никуда: они будут действовать по 6 октября. Кастрюля – 299 рублей, профессиональный фен с диффузором – 699 рублей, тостер – 359 рублей, сушилка для обуви – 149 рублей. В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома: инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Все необходимое можно купить в одном месте и по очень доступным ценам! Кроме того, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Мурманск, ул. Рогозерская, 4, ТЦ «Плазма». Часы работы: 10.00-21.00 www.galamart.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru