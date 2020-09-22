В Мурманске запечатлели редкое природное явление

Явление сфотографировала местная жительница. Фото: Ольга Муравей

Нынешняя осень продолжает удивлять северян. Сначала Мурманскую область накрыл плотный таинственный туман, а затем некоторые уголки Заполярья запорошило первым снегом. Но на этом чудеса природы не закончились. Так, жительница заполярной столицы Ольга Муравей поделилась в соцсетях кадром необычного явления. Одной сентябрьской ночью в Мурманске можно было наблюдать переливающиеся радужные облака, которые загадочно мерцали на небосводе.

- Редкое оптическое явление - иризация на облаках от света Луны, - отметила Ольга Муравей в паблике "Погода в Мурманске".

Иризация, или, проще говоря, тонкие радужные облака, возникают, когда находятся вблизи Солнца или Луны и из-за этого окрашиваются в спектральные цвета. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. Завораживающая красота!

Напомним: в Мурманске сфотографировали брокерского призрака. Явление наблюдают во время сильного тумана.

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