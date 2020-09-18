Первый снег в Кировске

Снег тихонько ложится на улицы города. Фото: скрин

Нежданно-негаданно в середине сентября в Мурманскую область нагрянула зима. К счастью, пришла она пока только в Кировск и Хибины. Так, 18 сентября город горняков накрыл первый снег - видеороликами со стихией поделились местные жители. Впрочем, вряд ли дружок-снежок задержится надолго.

- В Кировске, который находится на 400 метрах над уровнем моря, в первом из населенных пунктов области можно будет увидеть белых мух, но лечь даже ненадолго в городе снег не должен, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

По словам заполярных синоптиков, нет ничего удивительного в том, что снег выпал в горных районах так рано - ситуация обычная. Хибины белая вуаль и вовсе накрыла еще в августе. А вот на остальной части Мурманской области снег стоит ждать не раньше октября. Так что прохладная золотая осень еще остается с нами.

Напомним: Мурманскую область накрыл чарующий осенний туман. Природное явление принесло в Заполярье не только красоту, но и доставило хлопоты.

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