Под Мурманском сфотографировали зеленую шаровую молнию

Шаровую молнию на снимке сразу и не заметишь. Фото: Джинсовый город

У природы нет плохой погоды. Более того, она вполне может поразить воображение человека самыми необычными явлениями. Одно из них наблюдали жители Мурманска.

- Вот какая ты, шаровая молния. Фотографии сделаны 13.08.2020. Под Мурманском, - такая публикация появилась в соцсетях за авторством одного из магазинов одежды.

К слову, уникальное природное явление, попавшее в кадр, не поражает воображение своим великолепием и даже не сразу в глаза бросается, а на поверку шаровая молния оказалась и вовсе фейком.

- Это обыкновенный блик от солнца на камере, - прокомментировал снимки администратор паблика «Погода в Мурманске» Виталий Макаров.

Эх, а звучало так красиво! Однако северянам не стоит расстраиваться. Заполярная природа и без шаровых молний щедра на всякие диковинки - лентикулярные или перламутровые облака, «ледяные шипы» и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хибинах выпал первый снег. Первые весточки зимы заметили туристы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru