Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 сентября 2020 года составило 192 человека

В Мурманской области растет число летальных случаев от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число жертв новой коронавирусной инфекции в Мурманской области растет. По данным оперативного штаба при правительстве региона, умерших в Заполярье уже 192. Сутки назад данные были иные - 189 летальных исходов.

Единственным днем сентября, когда от коронавируса в Мурманской области никто не умирал, было 15 сентября. До этого радостную новость мы услышали 31 августа. 1, 2, 12, 13, 16 и 18 сентября регистрировались по три летальных случая за сутки.

Общее число заболевших коронавирусом в Мурманской области с начала пандемии превысило 14 тысяч человек. 75 новых случаев зарегистрировали за последние 24 часа. Лидер по числу зараженных - Мурманск (+42, всего 7790), на втором месте идет Белокаменка (2320), на третьем - Североморск (+2, всего 1231).

Меньше всего заболевших в ЗАТО Заозерск (3), Полярных Зорях (6) и Снежногорске (6).

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