Губернатор Мурманской области прокомментировал ситуацию с двойной статистикой по коронавирусу в Полярных Зорях

31 Июль 2020 2020-07-31T17:38:08+03:00

Андрей Чибис заверил, что специалисты разбираются, почему такая разница в количестве заболевших

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Вот уже несколько недель журналисты не могут получить ответ на простой вопрос: почему статистика по заболевшим коронавирусом в городах, где жителей обслуживает ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство – Ред.), разнится с данными оперативного штаба. Например, в Полярных Зорях, по официальной информации, шесть инфицированных, а по сводкам ФМБА: 31 человек выздоровел, 10 – в стационаре и 115 – на амбулаторном лечение. Сложившуюся ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Все официальные данные по коронавирусу дает оперативный штаб Мурманской области и федеральный штаб. Сейчас с ситуацией с ФМБА разбираются специалисты. В частности дают ли они данные по уже подтвержденным случаям или в том числе по тем, где есть подозрение на ковид. Однако ориентироваться стоит на информацию оперативного штаба, который аккумулирует данные со всего региона, - отметил Андрей Чибис.

Однако вполне может оказаться, что всего в статистику по области, по данным ФМБА, не попало около 340 случаев.

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