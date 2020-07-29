Почему в Полярных Зорях двойная статистика по заболевшим коронавирусом

В Полярных Зорях и Снежногорске наблюдается разночтение в статистике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый день оперативный штаб при правительстве Мурманской области публикует данные о числе заболевших коронавирусом в регионе, указывая число новых случаев, летальных, а также выздоровевших пациентов.

Правда, не первую неделю возникает вопрос, что же происходит в Полярных Зорях. По данным оперштаба, в городе атомщиков всего 6 инфицированных с начала пандемии, а вот санитарная часть №118 Федерального медико-биологического агентства говорит о 156 случаях, зафиксированных с 8 апреля.

- По состоянию на 27 июля, 31 больной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 выздоровел, в инфекционном отделении ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России находятся на лечении 10 человек, 115 человек - на амбулаторном лечении, - уточнили в медсанчасти.

Похожая ситуация и с медсанчастью в Снежногорске. Там, к слову, объяснили разночтения в статистике.

- Руководство 120-й медсанчасти обратилось в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с вопросом: почему статистика, фиксируемая в городах-ЗАТО, не находит свое отражение в региональной статистике? — рассказала врио начальника ЦМСЧ № 120 Светлана Куляба. — От официальных лиц оперштаба нам предоставлен следующий ответ: начиная с мая месяца, в региональной статистике учитываются только те цифры, которые предоставляет Министерство здравоохранения Мурманской области, без учета ведомственных лечебных учреждений.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Андрей Чибис, отвечая на вопрос общественного деятеля Романа Глека, правдива ли статистика.

- Мы ничего не скрываем. Моя принципиальная позиция – максимально нарастить объемы тестирования. Меньше бы делали- меньше выявляли. Сейчас мы проводим тестирований в 6 раз больше норматива. Были сбои с ФМБА, так как у них федеральное подчинение. Эти сбои заключались в подаче информации в разных форматах, - сообщил глава региона.

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