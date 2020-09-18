65-летнего жителя Мурманска, который убил человека из-за разбитой стопки, ждут 10 лет колонии строгого режима

Обидчик сбежал с места преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

65-летний мурманчанин, жестоко убивший человека в прошлом году, поплатился за свои действия. Теперь мужчину ждут долгие годы в колонии.

Как установил суд, 19 октября 2019 года двое малознакомых жителей областного центра вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и злоумышленник со злости разбил стопку. Хозяин квартиры принес пылесос, чтобы убрать осколки, а тот подумал, что мужчина хочет ударить его прибором, и отобрал пылесос.

- Северянин вооружился ножом и не меньше девяти раз ударил им в голову и шею оппонента. Затем осужденный обмотал проводом от пылесоса шею потерпевшего и стал его душить. Вдобавок, он избил потерпевшего чугунной сковородкой, после чего сбежал. 63-летний мурманчанин скончался на месте, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Первомайский районный суд признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство". Мужчину приговорили к лишению свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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