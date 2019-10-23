2019-10-23T17:08:41+03:00
Происшествия

Из-за разбитой стопки мурманчанина связали шнуром от пылесоса и закололи ножом

Мужчина скончался от полученных ран практически сразу
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: murmansk.sledcom.ru.Преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: murmansk.sledcom.ru.
Изменить размер текста:

Убираться в доме бывает опасно. Особенно, если кто-то думает, что ты хочешь огреть его пылесосом. Вот и жизнь мурманчанина прервалась из-за озлобленного знакомого и разбитой посуды.

- По версии следствия, 19 октября 64-летний житель заполярной столицы пришел в квартиру к своему знакомому. Они начали ссориться и гость со злости разбил стопку. Хозяин квартиры достал пылесос, собираясь убрать осколки. А его приятель подумал, что мужчина хочет ударить его и отобрал пылесос, связав обидчика проводом. Потом он несколько раз ударил северянина сковородкой и кухонным ножом. Мурманчанин скончался на месте, а злоумышленник поскорее сбежал, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Тело убитого 63-летнего мужчины в квартире на Кольском проспекте следователи обнаружили только 21 октября. Руки и шея погибшего были перевязаны проводом от пылесоса, который лежал рядом. У мужчины зафиксировали множественные телесные повреждения, в том числе колото-резанные раны. Собственно говоря, от них он и скончался - такое заключение сделали судмедэксперты.

Следователи смогли найти и задержать предполагаемого убийцу благодаря оставленным следам и записям с камер видеонаблюдения. Сейчас подозреваемый дает признательные показания по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о его заключении под стражу. Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманскстат насчитал в Заполярье более 18 тысяч домов
Сотрудникам мурманского Центр временного содержания животных выплатили 1,3 миллиона рублей
В Мурманской области 1700 человек заболели острой кишечной инфекцией
На станции Кола надолго закрыли железнодорожный переезд
Осужденный из Мурманской области обманул 25 жителей Зеленограда
В Мурманской области завершены поиски 16-летнего Александра Головина
В Мончегорске косуля выбежала прямо под колеса автомобиля
В Ревде 40-летний хозяин квартиры 50 раз ударил металлическим прутом своего гостя
В Мурманске две сотрудницы микрофинансовой организации заключили 58 липовых договоров
В Мурмашах лыжню переоборудуют под биатлонную трассу
В Апатитах завершились поиски 41-летней Елены Ильницкой
Член "Единой России" в Мурманской области удалила Instagram из-за фотографии с красной икрой
Авария на дороге Мурманск – Североморск парализовала движение транспорта
Из-за снегопада самолет Анталья - Мурманск ушел на запасной аэродром в Финляндии
В Мурманске осудили генерального директора фирмы, которая сорвала государственный оборонный заказ