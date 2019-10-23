Из-за разбитой стопки мурманчанина связали шнуром от пылесоса и закололи ножом

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-23T17:08:41+03:00

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Убираться в доме бывает опасно. Особенно, если кто-то думает, что ты хочешь огреть его пылесосом. Вот и жизнь мурманчанина прервалась из-за озлобленного знакомого и разбитой посуды.

- По версии следствия, 19 октября 64-летний житель заполярной столицы пришел в квартиру к своему знакомому. Они начали ссориться и гость со злости разбил стопку. Хозяин квартиры достал пылесос, собираясь убрать осколки. А его приятель подумал, что мужчина хочет ударить его и отобрал пылесос, связав обидчика проводом. Потом он несколько раз ударил северянина сковородкой и кухонным ножом. Мурманчанин скончался на месте, а злоумышленник поскорее сбежал, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Тело убитого 63-летнего мужчины в квартире на Кольском проспекте следователи обнаружили только 21 октября. Руки и шея погибшего были перевязаны проводом от пылесоса, который лежал рядом. У мужчины зафиксировали множественные телесные повреждения, в том числе колото-резанные раны. Собственно говоря, от них он и скончался - такое заключение сделали судмедэксперты.

Следователи смогли найти и задержать предполагаемого убийцу благодаря оставленным следам и записям с камер видеонаблюдения. Сейчас подозреваемый дает признательные показания по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о его заключении под стражу. Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU