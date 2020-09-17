Завершены поиски 76-летнего жителя Мурманской области, который ушел в лес за грибами

Мужчина не смог вернуться домой. Фото: "МурманСпас"

Почти неделю в Мурманской области искали 76-летнего Юрия Латкина, который ушел в лес за грибами и так и не вернулся домой. К сожалению, мужчину нашли погибшим.

- 16 сентября в 12.30 тело северянина было обнаружено в лесном массиве в районе 51 километра трассы Кола - Серебрянская ГЭС, где он и потерялся. Причина смерти мужчины будет выяснена. Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области по данному факту проводит процессуальную проверку, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Это уже не первый подобный случай за последнее время.Так, на днях нашли тело 55-летнего Олега Кульмана из Гаджиево, который уехал в лес на автомобиле. А на прошлой неделе спасатели обнаружили погибшим рыбака, пропавшего с собакой на Умбозере.

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