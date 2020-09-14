Мурманские спасатели нашли тело рыбака, который пропал с собакой на Умбозере

Причину гибели северянина будут устанавливать правоохранительные органы.

Больше недели спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра вели поиски пропавшего 49-летнего мужчины, который уехал на рыбалку вместе с собакой, захватив лодку и палатку. Сообщив утром 3 сентября, что добрался до Умбозера, больше он на связь с родными не выходил. Северянина нашли спустя десять дней. К сожалению, ему было не суждено вернуться домой целым и невредимым.

- Спасатели с 5 сентября вели поиск: ежедневно осматривали акваторию и береговую линию озера, проверяли острова, опрашивали встреченных рыбаков. Через несколько дней один из рыбаков обнаружил дрейфующую лодку с собакой, при этом спасательный жилет находился в лодке, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

На минувших выходных, примерно в трех километрах от того места, где была найдена лодка, в озере спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшего доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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