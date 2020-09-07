В Мурманской области спасатели третий день ищут рыбака, который уехал с собакой на Умбозеро

Где пропадает мужчина и все ли с ним в порядке - не известно. Фото: vk.com/szrpso

Вот уже пятый день родные и близкие рыбака, который потерялся на Умбозере, не могут найти себе места от волнения. На прошлой неделе 49-летний мужчина вместе с собакой отправился удить рыбу. Но с тех пор он не дает о себе знать. Остается надеяться, что с северянином и его питомцем не приключилось беды.

- С минувших выходных спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра ведут поиск северянина. Утром 3 сентября он уехал на рыбалку, по телефону сообщил, что добрался до озера, с тех пор на связь не выходил, местоположение неизвестно, - уточнили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. - С собой у него была лодка и палатка. Обнаружен автомобиль рыбака - в машине вещей нет.

Спасатели осматривают акваторию и побережье Умбозера, проверяют острова, опрашивают встреченных рыбаков. Пока что поиск результата не принес. Работы продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманские спасатели вызволяли из беды двух путешественниц, которые застряли на скалах в Баренцевом море. Девушки пропустили момент прилива, из-за чего не могли попасть на сушу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru