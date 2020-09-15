В Мурманской области пропал 76-летний мужчина, который ушел в лес

Мужчину пропал 11 сентября. Фото: "МурманСпас".

В разгар грибного сезона в Мурманской области то и дело теряются северяне, которые идут на "тихую охоту". Уже четвертый день в регионе ищут 76-летнего Юрия Латкина, который ушел в лес в районе 51 километра трассы "Кола - Серебрянская ГЭС". С тех пор остается только гадать, где находится мужчина, и надеяться, что с ним не приключилось никаких бед.

Северянин был одет в ветровку цвета хаки, темные штаны, зеленые резиновые сапоги и джинсовую кепку. С собой взял плетеный короб и белое ведро.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения.

- В лесополосе продолжаются поиски пожилого мужчины. В связи с тем, что совместный поиск специалистов и добровольцев на месте не принес результата, мы обращаемся к тем, кто может помочь любой информацией. Возможно вы были в том районе и видели мужчину, похожего на пропавшего, - отметили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

Любую информацию о местонахождении Юрия можно сообщить по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 или 02 (полиция) либо волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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