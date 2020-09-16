Вода в мурманской реке Роста стала ядовито-зеленой

Река ненадолго сменила окрас. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В последнее время водоемы Мурманской области все чаще страдают от действий человека. Напомним: летом в Умбозере из-за промышленных предприятий образовалось широкое белое пятно, а после затонувшего судна "Сайда" пострадал Кольский залив. Кроме того, загрязнен навозом водопад Лавна.

Теперь к этому списку добавилась еще и река Роста, протекающая в Мурманске, которая на днях покрасилась в ядовито-зеленый цвет. Из-за чего конкретно произошли такие метаморфозы, остается загадкой.

- 15 сентября сотрудники минприроды обследовали Росту на наличие загрязнений. Однако вечером, около 18 часов, когда туда прибыли специалисты, река ужа была чистая. Вероятнее всего, в водоем попал сильный краситель. Виновники пока что не установлены. Будем следить за ситуацией, - рассказал "КП" первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

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