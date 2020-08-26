Росприроднадзор назвал причину появления бело-зеленого пятна в Умбозере

Умбозеро пострадало от деятельности предприятий. Фото: ГУ МЧС России по МО

Специалистам Баренц-отделения WWF России стали известны результаты проверки, проведенной Росприроднадзором после загрязнения озера Умбозеро. Напомним: в июне этого года в водоеме, рядом с которым находятся два горнодобывающих предприятия, появились странные бело-зеленые пятна неизвестного происхождения. После этого началось административное расследование.

В итоге, сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды и сделали следующие выводы.

- Вода в Умбозере приобрела зеленый оттенок из-за превышенного содержания алюминия и молибдена. Инцидент с загрязнением имеет и природную, и техногенную составляющие – обильное таяние снега повлияло на высокое выщелачивание веществ из отвалов и горных пород. Предприятия, которые находятся рядом с озером, были не готовы к образованию талых вод в таком количестве, - сообщили в Баренц-отделении WWF России.

В отношении горнодобывающих компаний составлены административные протоколы по факту нарушений условий водопользования и сброса загрязняющих веществ с превышением предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственного объекта.

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