Андрей Чибис про рухнувший в Лиинахамари памятник: "Утратить его - значит забыть о героях"

Памятник героям-подводникам мог рухнуть по вине людей. Фото: vk.com/liinahamari_official

14 сентября в Лиинахамари рухнул с постамента памятник героям-подводникам Северного флота, установленный на мысе Лодейном 48 лет назад.

Свои проверки по факту данного ЧП проводят и прокуратура, и администрация Печенгского района. Уже много лет памятник находится на частной территории, поэтому не исключено, что рухнул он по вине людей.

На происшествие в Лиинахамари отреагировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- На месте работают правоохранительные органы. На фрагментах памятника обнаружены следы тросов, это говорит о том, что его могли разрушить намеренно. Сложно представить, что есть люди, способные на такое и они ходят по одной с нами земле. Отдельно предстоит разобраться, как участок земли с памятником оказался в аренде частной компании. Всю эту ситуацию я взял под личный контроль. Памятник будет восстановлен. Утратить его, значит забыть о героях. У нас нет такого права, - сообщил Андрей Владимирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспедиция Северного флота установила памятную доску на Новой Земле в честь юбилея РГО. Памятник изготовили на средства благотворителей (Подробности)

Никас Сафронов и Тимофей Баженов выбрали облик для памятника «Два капитана» в Полярном. Их решение разочаровало автора проекта Юлию Говерову (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru