Экспедиция Северного флота установила памятную доску на Новой Земле в честь юбилея РГО

Экспедиция Северного флота продолжится до 31 августа. Фото: пресс-служба СФ

Исследователи Северного флота, Российского географического общества, Российского географического общества и Национального парка «Русская Арктика», которые сейчас бороздят просторы Арктики, установили памятную доску в честь 175-летия РГО на мысе Желания – северной оконечности Новой Земли. Экспедиция прибыла туда на морском буксире после того, как нашла в Арктике продовольственный склад XIX века.

- Памятник изготовлен на средства благотворителей Марии и Алексея Беловых и был передан участникам экспедиции. Также в районе мыса Желания, где в годы Великой Отечественной войны располагалась советская полярная станция, североморцы установили табличку в память о подвиге защитников северных рубежей страны, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Кроме того, североморцы обнаружили на Новой Земле крест, воздвигнутый экспедицией Георгия Седова в 1913 году. Со временем он упал и был не заметен с моря. О том, что артефакт по-прежнему находится именно в том месте, предположил научный руководитель комплексной экспедиции полковник Сергей Чуркин, изучая исторические документы и записи полярников. Крест исследователи забрали на борт буксира, чтобы потом передать в музей.

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