В Никеле жилой дом украсили граффити с Виктором Цоем

Рисунок появился на улице 1-ой Линии. Фото: Оксана Коптева

В Мурманской области много сереньких и невзрачных домов, которые грустят без ярких красок. Но некоторым из них везет попасть под кисть талантливых художников. В Кировске заброшенный железнодорожный вокзал превратился в настоящий храм древней цивилизации, а в Мурманске на стенах областной больницы появились яркие граффити, посвященные заполярным медикам. Расписывают также и обычные дома.

Так, в Никеле художница Александра Кавракова украсила двухэтажный дом граффити с портретом известного исполнителя Виктора Цоя. Творение появилось на улице 1-я Линия, 8. Изображение дополнила цитата из "Песни без слов" группы "Кино". Местным жителям рисунок пришелся по вкусу.

- Мне очень понравилось. Совершенно отличающийся стиль, есть чувство меры и сдержанность. Нет нелепо подобранных красок. И место выбрано удачное, - отметил северянин Владимир Зубаиров в паблике "Никель, поговорим по-соседски".

Коллектив, трудившийся над художественным шедевром, выражает благодарность Бачурину С. В. за предоставленное оборудование и сотрудникам "Заполярной Горэлектросети" за отключение лишнего освещения, а также всем неравнодушным жителям за моральную поддержку.

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