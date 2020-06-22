В Мурманске появились яркие граффити, посвященные заполярным медикам

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:06:16+03:00

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Ко Дню медицинского работника, который отмечался 21 июня, заполярным врачам подготовили особенный подарок - стены мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина украсили яркими граффити.

- Команда регионального отделения Союза художников России создала стрит-арт на больничных стенах в честь врачей. Снаружи медучреждения теперь красуются десять рисунков, где врачи-герои спешат на помощь заболевшим людям, и везде есть надпись "Спасибо медикам!", - отметили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Медицинский персонал Заполярья самоотверженно трудится в круглосуточном режиме. Скорая помощь, врачи всех специализаций, медсестры, сотрудники больниц и поликлиник приходят на помощь в любую секунду. Кроме того, уже несколько месяцев команда врачей на передовой беспрерывно борется с коронавирусом и спасает жизни.

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