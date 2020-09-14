Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких городах Мурманской области самый сильный иммунитет с коронавирусу

Показатели варьируются от 19,6% до 46,1%. Фото: оперативные штаб МО

В августе в Мурманской области прошло тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусу среди местных жителей с целью выяснить, вырабатываются ли антитела к опасной инфекции. Спустя месяц появились результаты, которые оказались хорошими: примерно треть обследованных северян (31,8%) обладает иммунитетом к коронавирусу.

Теперь стало известно, жителям каких городов Заполярья сложнее всего одолеть ковид.

- Самые высокие показатели иммунитета к COVID-19 зафиксированы в Кандалакше - 46,1%, Кировске - 41,9% и Оленегорске - 41,1%, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. - В Мурманске, Апатитах, Заполярном, Мончегорске, Североморске по итогам теста на антитела зафиксированы средние результаты сформированности иммунитета к коронавирусу: от 23 до 37%.

По данным первого этапа иммунологического исследования показатели наличия иммунитета среди жителей разных районов региона находились в диапазоне от 19,6% до 46,1%. Самый низкий показатель отмечен в Коле, а самый высокий - в Кандалакше.

Читать полностью: https://42.tut.by/6

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «8 пациентов подключены к ИВЛ». У большинства заболевших в Мурманской области болезнь протекает в легкой и средней форме (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru