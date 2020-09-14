Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Результат тестирования на популяционный иммунитет хороший"

В исследовании участвовали 3117 волонтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе началось долгожданное тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусу среди жителей Мурманской области. Спустя месяц стали известны его результаты.

- Примерно треть обследованных северян [31,8%] имеет иммунитет к коронавирусу. Результат хороший, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как уточнили в оперативном штабе, в исследовании участвовали 3117 волонтеров. 972 человека из 3117 обследованных имеют иммунитет к коронавирусу. В других регионах России, где проходило исследование на антитела, этот показатель варьируется от 4,3% до 50,2%.

- Мы видим, что по Мурманскому региону уровень иммунитета достаточно высокий в сравнении с другими регионами, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. - Исследование проводилось с целью выяснить вырабатываются ли антитела к вирусу вообще. Сейчас мы видим, что коллективный иммунитет формируется, а это значит, что прививки могут быть эффективными.

Напомним: губернатор Мурманской области объяснил, почему нельзя начать тотально тестирование северян на коронавирус. Андрей Чибис называл эту меру бессмысленной.

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