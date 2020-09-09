Новый детский сад на улице Достоевского в Мурманске могут сдать раньше срока

Садик на 196 мест должен появится в следующем году. Фото: администрация МО

В Мурманске впервые за долгое время строят новые школы и детские сады. Так, дошкольное учреждение на 196 мест строят на улице Достоевского. Оно появится в рамках национального проекта "Демография". К работам на объекте уже приступили.

- Очень живописное место мы выбрали для нового садика на улице Достоевского! Я дал поручение постараться по максимуму сохранить природу вокруг. Я уверен, это важно! - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Также он отметил, что стройку постараются ускорить, чтобы малыши как можно скорее пошли в новые группы.

- Это первая такая стройка за долгие-долгие годы. Это – особая ответственность для нас, особый вызов! И хотя по контракту подрядная организация должна сдать садик в середине октября 2021 года, я потребовал (при максимальном нашем содействии в любых вопросах) завершить строительство раньше на два месяца – в августе следующего года, - добавил Евгений Викторович.

Напомним: в декабре прошлого года новый детский сад ввели в эксплуатацию в Североморске.

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