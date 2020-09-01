В Мурманской области контракты на ремонт дорог сделают жестче

Ситуация с Мурманском заставила задуматься об ужесточении контрактов на ремонт дорог. Фото: администрация города Мурманска

Дорого вышел ремонт дорог в Мурманске в этом году тем, кто за них отвечал. Все лето губернатору Андрею Чибису на оперативных совещаниях докладывали, что проблем нет, а в конце августа вдруг выяснилось, что еще как есть!

Из-за того, что летняя кампания была выполнена наполовину, был уволен руководитель «Управления дорожного хозяйства» администрации Мурманска Денис Мороз.

Для сравнения, на региональных дорогах и в Коле все работы выполнены на 100%. Как доложил министр транспорта Артем Гришаев, к 31 августа в областном центре успели сделать только 58%, за неделю продвинулись на 9%.

Сегодня, 1 сентября, должны сдать 11 объектов: улицы Бабикова, Горького, Советскую, Морскую, Щербакова, Фролова, Промышленную, Чехова, Ушакова, Героев-североморцев, Халатина. К 7 сентября – Радищева, Сафонова, переулок Русанова, к 14 сентября – 178 квартал, Рыбный проезд, улицы Полухина и Николаева, к 21 сентября – Загородную, Чумбарова-Лучинского, 302 квартал, в конце месяца – Инженерную, Нахимова, Марата, Героев рыбачьего. И только в октябре – Генеральную, а в декабре, когда уже будет полярная ночь и много снега, Солнечную…

Такое положение дел Андрея Чибиса не устроило.

- В следующем году хочу, чтобы докладывали не только по нацпроектам. Людям не важно, по нацпроекту делают дорогу или нет, важно, чтобы ее сделали. У нас должна быть более жесткая форма контракта, чтобы там обязательно была прописана этапность работ. Все проекты должны интегрироваться в одну жесткую систему контроля, чтобы в момент нарушения каждого этапа сразу лампочка загоралась, - отметил Андрей Чибис.

Отдельно он поручил разобраться с улицей Пушкина в Апатитах, где еще весной начались работы, но до ума объект не довели. Например, асфальт так и не уложили. Губернатор отметил, что не понимает, как можно было бросить объект.

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