Перекрытие въезда и выезда из Мурманска: дата, причина, где будет закрыто движение

Движение будет ограничено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На несколько дней въезд и выезд из Мурманска будет перекрыт из-за ремонта дороги. Так что придется автолюбителям воспользоваться обходным путем, если срочно нужно выехать из города, или, наоборот, попасть в него. Благо, что ограничения будут действовать не круглые сутки, а только утром.

- В связи с проведением взрывных работ на участке реконструкции подъезда к Мурманску километр 14+297 – километр 19+027, будет закрыто движение для всех видов транспорта с 31 августа по 4 сентября 2020 года включительно. Ограничения действуют ежедневно с 10.00 до 12.00. Объехать перекрываемый участок возможно только по областному центру, - сообщили в Мурманскавтодоре.

К слову, в самом Мурманске до 30 сентября остается закрыта часть улицы Марата в районе некоторых домов.

Напомним: 6 километров дороги между Оленегорском и Ловозером отремонтировали по новой технологии и за 69 миллионов рублей. Рабочие уложили 42 тысячи квадратных метров асфальта.

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