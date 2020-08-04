В Мурманске ограничат движение по улице Марата почти на два месяца
Ремонт теплосетей в Мурманске идет полным ходом, и об стоит помнить заполярным автолюбителям. Так, в городе почти на два месяца перекроют часть улицы Марата, так что проехать по ней будет затруднительно.
- Из-за проведения работ по замене участка тепловой сети и для обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части улицы Марата в районе домов 17, 17а в восточном направлении с 8.00 часов 5 августа до 17.00 часов 30 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.
К слову, до 31 августа в областном центре также остается закрытым движение всех видов транспорта от Портового проезда до дома № 14 на улице Привокзальной.
Напомним: на дороге Кола – Мурмаши новый асфальт пошел волнами. Возмущению автомобилистов нет предела, а подрядчик уверяет, что скоро исправит ситуацию.
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