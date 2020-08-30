Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 30 августа 2020 года составило 159 человек

Коронавирус забирает новых жертв. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. Число летальных исходов снова растет после однодневного затишья. Напомним: 28 августа в регионе впервые с начала месяца не выявили смертей от COVID-19. Однако на следующий день покой был нарушен - добавилась новая жертва, а 30 августа от опасной инфекции скончался еще один человек. По последним данным оперативного штаба, ковид унес жизни 159 северян.

Всего в Мурманской области зафиксировано 12760 случаев заражения коронавирусом. Большая часть приходится на Мурманск - 6972 заболевших, Белокаменку - 2315 инфицированных и Североморск - 1090. За минувшие сутки в регионе прибавилось 64 зараженных ковидом.

Тем не менее, многие уже выздоровели. Так, заполярные врачи смогли вылечить от COVID-19 больше 10 тысяч человек, а именно - 10321 пациента. За минувшие сутки поправились 26 северян.

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