Рыбак, который погиб в Гирвасском заказнике в Кольском районе, получил 90% ожог тела

Мужчина не смог спастись. Фото: СУ СКР по МО

Жизнь 37-летнего рыбака из Мурманской области, который летом поехал с друзьями на отдых в Гирвасский охотничий заказник в Кольском районе, прервалась по собственной неосторожности.

Напомним: в одном из рыбацких домиков 21 июня этого года случился пожар, а на месте сгоревшей избушки обнаружили тело мужчины. Приятели не успели спасти своего друга. Чтобы установить точную причину смерти северянина, была назначена судмедэкспертиза, результаты которой уже стали известны.

- Погибший получил термические ожоги 90% поверхности тела, несовместимые с жизнью, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

По версии следователей, причиной пожара стало неосторожное обращение с источником зажигания - мужчина закурил, уснул, а проснуться живым ему было уже не суждено.

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