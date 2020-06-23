2020-06-23T10:08:02+03:00
Происшествия

В Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина

Когда огонь охватил строение, близкие рыбака находились неподалеку
Мария ПАШЕНКОВА
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Рыбацкий домик сгорел вместе с мужчиной. Фото: vk.com/szrpsoРыбацкий домик сгорел вместе с мужчиной. Фото: vk.com/szrpso
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В Кольском районе Мурманской области находится Гирвасский охотничий заказник. 21 июня здесь произошла беда. В одном из рыбацких домиков случился пожар, который унес жизнь мужчины, находившегося внутри.

- Спасатели на лодке доставили следственную группу в указанную точку и, после осмотра места происшествия, эвакуировали тело к дороге, где передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

Как уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, погибший был 1983 года рождения, на рыбалку в заказник он поехал вместе с друзьями и родственниками. Когда случилась беда, те находились на рыбалке неподалеку. Причину смерти молодого мужчины установит судмедэкспертиза. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, погибший, скорее всего, закурил в домике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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