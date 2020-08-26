В Кандалакше нашли потерявшегося 10-летнего мальчика

Сотрудники полиции смогли быстро найти родителей потерявшегося мальчика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кандалакша – город хоть и небольшой, но заблудиться в нем вполне можно. Особенно если ты ребенок и плохо ориентируешься на местности. Именно так и произошло с 10-летним жителем Кандалакши.

- В 19.00 25 августа в патрульно-постовую службу железнодорожного вокзала обратилась женщина. Она привела с собой мальчика, который не ориентировался в окружающей обстановке и не разговаривал. Пока ребенка осматривали врачи медпункта, полицейские нашли родителей юноши, - рассказывают в группе по делам несовершеннолетних Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как выяснилось, мальчик – учащийся коррекционной школы. Тем вечером он ушел на прогулку и потерялся, пока его мама занималась с младшими детьми. Хватившись сына, женщина бросилась на поиски. К счастью, все закончилось хорошо, и ребенок вскоре оказался дома под заботой родителей.

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