Фермер из Пушного получила грант на приобретение грузовика и фургона

Дмитрий Филиппов вручил сертификат фермерам из Пушного. Фото: Правительство Мурманской области

Сельское хозяйство в условиях Крайнего Севера – дело непростое, но все же возможное. И в правительстве Мурманской области это понимают. Грант в размере 2,5 миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы получат фермеры из Пушного.

Чтобы снизить затраты на производство молочной продукции, владелица крестьянско-фермерского хозяйства Мария Исаева и ее брат Александр планируют приобрести грузовик и «ГАЗон Next» для доставки кормов. Сэкономленные средства предприниматели направят на расширение фермы.

- Мы стараемся активно поддерживать крестьянско-фермерские хозяйства всевозможными грантами и субсидиями, которые помогают компенсировать расходы фермеров. Такие семейные животноводческие фермы вносят существенный вклад в развитие молочного хозяйства в Заполярье, – отметил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

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