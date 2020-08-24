Мурманскому воробью с тремя конечностями удалили лишнюю лапку

Птица продолжает удивлять своих спасителей. Фото: Наталья Раевская

Необычный воробей с лишней третьей лапкой, которого на прошлой неделе спасли в Мурманске, пережил операцию - птичке успешно удалили лишнюю конечность.

- Операция длилась минут 10 максимум. После этого воробей сидел у меня на плече и пытался снять цепочку с шеи. Вечером хозяйка позвонила, все назначенные препараты она дала, птица активная. Сейчас пернатый ведет себя так, как будто ничего и не было, швы на месте, - передала спасительница птиц Наталья Раевская слова мурманского орнитолога Анастасии Тимофеевой.

Но, как выяснилось, на этом приключения воробушка не закончились..."Запасные детали" обнаружились еще в одном месте.

- Под хвостом у птицы имеется два полноценных сфинктера, которые опорожняются по очереди. Очень ждем когда малыш немного подрастет и ему можно будет сделать качественный рентген, - отметила Наталья Раевская.

Удивит ли пернатых чем-нибудь еще своих спасителей, остается только догадываться.

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