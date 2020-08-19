В Мурманске спасают воробья с тремя лапками

У птички произошла мутация. Фото: скрин

Необычного воробушка приютили в Мурманске известные спасительницы птиц Анастасия Тимофеева и Наталья Раевская. У пернатого оказалась лишняя часть тела - а именно третья нога. Сразу вспоминается название известного фильма "Фантастические твари и где они обитают"...

- К Насте 18 августа обратились за помощью с воробьем. У птицы есть дополнительные запчасти в комплекте - чтоб не мелочиться, сразу третья нога! Очень неожиданно...Понятно, что это бедная-несчастная болезная птичка, и с ее состоянием и лечением будем разбираться в дальнейшем, - поделилась на личной странице в соцсетях мурманчанка Наталья Раевская.

Как отметила Анастасия Тимофеева, лишнюю лапку маленькому пернатому будут удалять уже на этой неделе.

В Кандалакшском заповеднике "КП" рассказали, из-за чего появляются такие необычные пташки.

- На какой-то стадии эмбриогенеза у воробья случилась мутация, что и привело к образованию третьей конечности. Бывает и голова вторая, и палец лишний. В целом, при должной помощи у пернатого есть шанс выжить. А вообще, наши специалисты таких птиц в Мурманской области еще не видели, - объяснила замдиректора по научной работе Кандалакшского заповедника Екатерина Толмачева.

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