Наблюдательный совет МГТУ возглавит министр промышленности России

Денис Мантуров лично возглавит наблюдательный совет МГТУ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кажется, для мурманского государственного университета период застоя миновал, а впереди – светлое и многообещающее будущее. По крайней мере, проект перезагрузки вуза вышел на федеральный уровень и его уже одобрили в Первопрестольной.

- В ближайшее время наблюдательный совет университета возглавит Дмитрий Мантуров, министр промышленности России - человек, родившейся в Мурманске, отец которого очень многое сделал для города. Принципиально важно, чтобы технический университет превратился в арктический центр компетенций, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Кроме того, «Объединенная судостроительная корпорация» станет официальном партнером МГТУ, в том числе по подготовке соответствующих кадров для своих заводов и производств.

Проект перезагрузки вуза переходит в активную стадию реализации. Заместителю губернатора Мурманской области Ольге Кузнецовой как куратору проекта «Кадры для экономики» совместно с коллегами поручено в ближайшее время отработать все необходимые юридические аспекты.

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