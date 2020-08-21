В Апатитах из квартиры спасали собаку, чьи хозяева уехали в отпуск на пять дней

Собака с тоски по уехавшим на пять дней хозяевам воет без остановки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Эта история о человеческом неравнодушии. Необычный случай произошел в Апатитах в доме №3 по улице Московской.

- Ситуация срочная. В квартире оставлена собака. Мы всего 4 дня в доме и все это время она без остановки скулит и истошно воет, хозяин так и не объявился. Вызывали полицию, взломать дверь они не могут. Но и слушать мучения собаки невозможно, неизвестно, сколько времени она там одна взаперти. Давайте не будем оставаться равнодушными, - забила тревогу в соцсетях Юлия Осокина.

Однако правоохранительные органы не оставили ситуацию без внимания и выяснили все подробности заточения хвостатого узника. К счастью в этот раз обошлось без трагедии.

- Владельцы собаки уехали за пределы Мурманской области на пять дней, а питомца оставили под опеку знакомый. Женщина дважды в день ходит кормить и выгуливать животное. Однако собака так скучает, что воет в ее отсутствие без остановки. Забрать к себе животное северянка тоже не может – в чужой квартире питомец ведет себя ровно таким же образом, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Хозяева преданной собаки приезжают уже 22 августа. Так, что страдать бедняге осталось недолго.

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