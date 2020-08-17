В Мурманской области за полгода отловили 1215 бездомных собак

Бездомных собак в Мурманской области стало меньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заполярье снизилось количество бездомных животных. Возможно, многие с эти не согласятся, но статистика комитета по ветеринарии Мурманской области говорит о такой тенденции. Можно ли ей верить?

- На отлов животных без владельца в региональном бюджете предусмотрено больше 54 миллионов рублей. Из прогнозируемых 5526 фактически за первое полугодие отловлено 1215 голов животных без владельцев. Из них 850 особей стерилизованы и возвращены в прежнюю среду обитания, пристроено новым владельцам 67, остальные признаны агрессивными и содержатся в приютах, - рассказал Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области.

По сравнению с полугодием 2019 года количество отловленных животных уменьшилось на 1426 голов. В ведомстве связывают это с поздним заключением контрактов с подрядчиками и постепенным снижением численности животных без владельца и соответственно заявок от населения на отлов.

Кроме того, в этом году были заключены контракты с 11 приютами на предоставление ветуслуг по сниженным на 45 % ценам. А вот проблема с приютами для агрессивных животных пока никуда не делась, но ее стараются решить.

- В 2021 году запланировано в Центре содержания животных в Мурманске строительство ста вольеров. Также мы предлагаем в следующем году выделить 4 миллиона рублей на гранты для приютов для создания дополнительных мест для животных. Также в Министерство природы России было направлена информация о потребности региона в приютах для включения нас в госпрограмму и предоставления субсидии из федерального бюджета, - отметил глава ведомства.

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