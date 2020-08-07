Жительницу Мурманска в Долине Уюта сильно укусила бродячая собака

Женщина обратилась в полицию и ЕДДС. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Периодические нападения бродячих собак на жителей Мурманской области - проблема давняя и пока еще не решенная. Так, 6 августа бездомный пес напал на мурманчанку, которая гуляла в Долине Уюта.

- Во время пешей прогулки на дорогу выскочили несколько бродячих собак. Увидели меня и, рыча, побежали в мою сторону. Одна из них довольно глубоко укусила за ногу. Пришлось сразу поехать на осмотр в травмпункт. Будьте аккуратны, - анонимно отметила женщина в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

По словам пострадавшей северянки, раньше она уже видела этих собак на том же месте, но агрессию они не проявляли. Что разозлило хвостатых - остается загадкой. В итоге, мурманчанка позвонила в полицию и в Единую дежурно-диспечерскую службу. Там пообещали вызвать службу отлова собак.

Напомним: в июне бродячая собака укусила за голову 51-летнюю жительницу Апатитов. Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.

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