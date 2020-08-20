Сельхозпредприятие из Ловозера будет поставлять оленину в Финляндию

Продукция из Ловозера пойдет на экспорт. Фото: Правительство Мурманской области

Новая коронавирусная инфекция оказалась опасной не только для здоровья северян, но и для заполярной экономики. Вынужденный простой подкосил немало предпринимателей. Однако есть среди них и те, кто смог извлечь из пандемии свою выгоду. Один из них сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра».

Продукцию из оленины можно купить не только в Ловозерском районе ,но и Мурманске, а скоро предприятие будет поставлять свою продукцию и в Финляндию. Как раз сейчас «Тундра» проходит аттестацию Россельхознадзора.

- «Тундра» – отличный пример того, что не нужно опускать руки. В условиях пандемии предприятие оказалось без основных покупателей продукции – туристов, кафе и рестораны. Однако получив субсидию от правительства, сотрудники сконцентрировались на модернизации цехов, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После того, как «Тундра» получит еврономер, она сможет поставлять в Финляндию не только шкуры оленей, но и мясо.

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