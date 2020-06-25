Жителя Мурманска оштрафовали за два килограмма картофеля из Финляндии

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:50:05+03:00

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Многие жители Мурманской области едут в Финляндию и Норвегию не местных достопримечательностей ради, а чтобы закупиться в магазинах. Правда, не все товары можно перевезти через границу.

Например, продукцию животного происхождения можно везти в ограниченных количествах через КПП "Борисоглебск". Житель Мурманска этого правила не знал и еще до закрытия границ попытался вывезти из Финляндии два килограмма свежего картофеля в упаковке.

- В ходе судебного разбирательства, было установлено, что осуществляя ввоз картофеля, С. не знал об отнесении данной категории товара к перечню подкарантинной продукции и не произвел декларирование товара для личного пользования, в связи с чем правонарушение совершил неумышленно, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Мурманска.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Конфисковать картофель у него не стали, а вот штраф заплатить придется, он составляет от одной второй до двукратного размера стоимости товара.

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