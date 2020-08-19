В Хибинах сорвавшегося с горы туриста эвакуировали вертолетом

Турист получил множество повреждений. Фото: vk.com/szrpso

18 августа в Хибинах случилось ЧП: в Хибинах, в окрестностях перевала Безымянного, сорвался с горы турист, получив многочисленные травмы. Мужчине потребовалась срочная помощь.

- Минувшим вечером 11 спасателей мурманского арктического аварийно-спасательного центра выдвинулись на место происшествия, чтобы эвакуировать пострадавшего. Добравшись до туриста, ему оказали первую помощь. Применив альпинистское снаряжение, мужчину спустили с горы на участок местности, пригодный для посадки вертолета. Организовали ночевку и обогрев, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Утром 19 августа вертолет Центра медицины катастроф забрал мужчину в лечебное учреждение. Теперь остается надеяться, что он быстро поправится.

Напомним: совсем недавно приключилась подобная беда с мурманским туристом в Сочи - северянин сорвался со склона горы, упав с высоты около 6 метров.

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