Губернатор Мурманской области: «По субботам школьники смогут учиться дистанционно»

Дистанционно учиться можно будет по субботам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия коронавируса на Кольском полуострове еще не закончилась, но кое-какие успешные кейсы на Севере она уже оставила. В частности жители Заполярья получили опыт дистанционного обучения на дому. К счастью, новый учебный год в Мурманской области начнется в традиционном формате, хотя и без милого сердцу линеек.

- Дистанционное обучение стало стресс-тестом для образования, который школы с учетом всех сложностей прошли. Мы планируем в большинстве школ дать возможность ребятам по субботам учиться дистанционно, - сообщил на пресс-конференции в ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Действительно, родители школьников часто жалуются, что из-за учебы по субботам не могут всей семьей уехать за город отдохнуть. Что ж, теперь у них такая возможность появится, правда, часть субботы ребятам все равно придется просидеть за учебой.

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