Сборная Снежногорска выступит на "Голосящем КиВиНе-2020" в Светлогорске

Наша сборная будет покорять зрителей музыкой. Фото: vk.com/kvn51

Сборная Снежногорска, которая недавно одержала победу в четвертьфинале Высшей лиги КВН, отправится в Калининградскую область, чтобы покорить новые вершины. Наши веселые и находчивые ребята попали в список команд, которые выступят на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН - 2020" в Светлогорске. Об этом сообщили в Международном союзе КВН в соцсетях.

Среди приглашенных также оказались "Сборная Татнефти" из Алметьевска, "Юра" из Москвы, "Полуостров" из Симферополя, "Михаил Дудиков" из Ставрополя, "Русская дорога" из Армавира, "Дети Тьюринга" из Минска и другие. Всего выступят на сцене в концерном зале «Янтарь Холл» 19 сборных. Фестиваль пройдет 29 августа, тогда же будет и ТВ-съемка.

К слову, Сборная Снежногорска в прошлом году уже завоевывала главный приз "Голосящего КиВиНа" - "Большой КиВиН в золотом". Будем надеяться, что и в этот раз удача не обойдет стороной наших земляков.

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