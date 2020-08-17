Один из мужчин, перевернувшихся на каяке в Кандалакшском заливе, умер

Алексей Бабурин умер в больнице. Фото: kn51.ru

Морская прогулка в Белом море все-таки закончилась бедой. Напомним: днем 16 августа в Кандалакшском заливе перевернулся каяк. Двое мужчин и ребенок в спасжилетах оказались в воде. Сначала спасатели нашли в 900 метрах от берега саму лодку, а затем и ее пассажиров, которых доставили в больницу в Умбе. Один из мужчин от госпитализации отказался, а второй… вскоре умер, вероятнее, всего от сильного переохлаждения.

- Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, 1958 года рождения. По предварительной версии во время заплыва люди не справились с управлением и каяк перевернулся. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели произошедшего, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного комитета на транспорте.

Как сообщает издание Kn51, погибшим оказался сотрудник Кольской ГМК, депутат городского Совета и председатель турклуба «Сариола» Мончегорска Алексей Бабурин.

- В Мончегорске многие считали его олицетворением позитива. Спортсмен и турист, человек, который всегда откликался на просьбы о помощи, как по работе, так и в быту. Он возглавлял турклуб «Сариола» всего год, но многие годы являлся одной из его центровых фигур. В его компании сотрудники КГМК и не только одолели сотни километров Кольского полуострова, - рассказывают о погибшем журналисты.

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