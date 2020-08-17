В Кандалакшском заливе в 900 метрах от берега перевернулся каяк

Перевернувшийся каяк удалось обнаружить в 900 метрах от берега. Фото: МЧС по Мурманской области

Морская прогулка по Кандалакшскому заливу едва не обернулась бедой. К счастью, люди, отправившиеся в плавание на каяке, не пренебрегли мерами безопасности.

- В 14.05 16 августа поступило сообщение, что в районе дачного поселка Вешнаволок в акватории Кандалакшского залива перевернулся каяк, в котором находилось три человека, в том числе один ребенок. На всех были надеты спасжилеты, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

На место сразу ж выдвинулись спасатели, к которым позже подключились полицейские и пожарные. Сложные погодные условия и высокие волны, явно не способствовали поиску потерпевших бедствие.

- Каяк удалось обнаружить в 900 метрах от берега, а через некоторое время были найдены и все трое пострадавших. Травм они не получили. Однако были доставлены в больницу в Умбу с разной степенью переохлаждения. Один человек от госпитализации отказался, - уточнили в ведомстве. – В случае необходимости силами службы медицины катастроф они будут доставлены в Мурманск.

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