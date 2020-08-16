В лесу в Кольском районе спасатели три километра несли к "скорой" пострадавшую женщину

Женщина сильно ушиблась. Фото: vk.com/szrpso

15 августа спасатели вызволяли из беды жительницу Мурманской области, которая, гуляя по лесу, получила серьезную травму и не могла вернуться домой. Пришлось северянке обратиться за помощью.

- Сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России выезжали в Кольский район для эвакуации из леса пострадавшей женщины. В лесу близ 1409-го километра автодороги Р-21 "Кола" северянка, получив ушиб тазобедренного сустава, не могла сама выйти к дороге. Прибывшие спасатели разыскали ее, оказали первую помощь и три километра на носилках транспортировали до дороги, где передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: на днях в Сочи сорвался со склона горы турист из Мурманска. Мужчина упал с высоты около шести метров.

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