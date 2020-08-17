Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 августа 2020 года составило 121 человек

Коронавирус продолжает одолевать северян. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество северян в Заполярье, жизни которых забрал в свои цепкие лапы коронавирус, становится все больше. 16 августа от COVID-19 не смогли выжить четыре человека, а 17 августа в печальную статистику добавилось еще пять человек. Всего по данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе 121 погибший от опасной инфекции. Подробности о них пока что не уточняются.

Тем не менее, выздоровевших в Кольском крае гораздо больше умерших. Так, врачи смогли излечить от заразы 8751 пациента. Всего в Мурманской области зафиксировано 11914 случаев заражения коронавирусом, из них 65 выявлено за последние сутки. Большая часть приходится на Мурманск - 6408 заболевших северян, и на Белокаменку - 2310.

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, по ситуации с COVID-19 мы вышли на плато. Благодаря снижению заболеваемости, в области снимаются многие ограничения - открываются кинотеатры, бассейны, торговые центры, рестораны.

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